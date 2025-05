Sciacca, Galfano: “Fatto benissimo, campionato di alto livello. Vincere la Coppa grande emozione”

Lo Sciacca è stata tra le squadre outsider del campionato di Eccellenza A, in classifica alle spalle delle corazzate Athletic Palermo e Gela. Ne abbiamo parlato con il tecnico Angelo Galfano.

Campionato equilibrato verso l’alto…

“Verissimo. C’erano due squadre che erano costruite per vincere e hanno rispettato i pronostici. Dal canto nostro conoscevamo quale sarebbe stato il nostro campionato, abbiamo espresso un bel gioco e non abbiamo mai demeritato neanche negli scontri diretti. Volevamo migliorare il risultato dell’anno scorso e ci siamo riusciti nonostante tanti problemi. Abbiamo anche vinto la Coppa Italia, quindi penso che complessivamente ci meritiamo un 8”.





C’è rammarico per non avere giocato i playoff?

“Onestamente poco. Sicuramente ci avrebbe fatto piacere giocarli e probabilmente li avremmo anche meritati, ma avendo una rosa ristretta siamo andati anche oltre il limite delle nostre possibilità”.

Se si potesse tornare indietro, meno spazio alla fase nazionale della Coppa per non perdere punti per strada in campionato?

“Insieme alla società abbiamo deciso di puntare tanto sulla Coppa e onestamente lo rifarei. La soddisfazione che ci ha dato vincere il trofeo, il primo per questa città, è stata grande. Aggiungo che anche giocarsi la fase nazionale con una squadra blasonata come il Barletta ai quarti ha dato belle sensazioni”.

Il Gela sta per iniziare la fase nazionale del playoff, cosa si può consigliare?

“I biancazzurri hanno un tecnico come Cacciola che oltre ad essere un allenatore validissimo è anche una persona perbene. Hanno tutte le caratteristiche per poterli vincere questi spareggi”.

Cosa c’è nel futuro di Angelo Galfano?

“Mi sono arrivate alcune chiamate, al momento non posso dire di più, e sto valutando. Vediamo cosa succede a Sciacca e poi prenderò la mia decisione”.