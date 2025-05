Vittoria, Terranova: “Rammarico per sconfitta in finale playoff. Sul futuro…”

Il Vittoria ha tentato il miracolo cercando di agganciare prima la vetta e poi di avere la meglio nei play off di Eccellenza girone B, ma è inciampato in finale contro il Modica. Ne abbiamo parlato con il tecnico Nicolò Terranova.

Un giudizio su questo finale di stagione…

“Sicuramente il voto è positivo anche se c’è ancora rammarico per la finale playoff. Dal mio arrivo abbiamo scalato due posizione in classifica che ci hanno permesso di giocare la semifinale a casa nostra, si è notato un cambio di passo da parte della squadra. Bravi i calciatori ad avere accettato il cambiamento e mi rendo conto che non è mai facile ripartire con nuovi metodi di lavoro, lo hanno fatto egregiamente. Posso solo ringraziare tutti i ragazzi”.





Cosa è mancato contro il Modica?

“Quando si vince si vuole migliorare, figuriamoci quando non lo fai. Per onestà intellettuale devo però dire che è andata avanti la squadra migliore, senza voler togliere nulla ai miei calciatori. Ci voleva una partita diversa, ci avevamo lavorato ma se poi non ci si riesce significa che esistono dei limiti che non siamo riusciti a nascondere. Sicuramente mi dispiace per i ragazzi, per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto e per una società sempre attenta e presente”.

A breve Gela e Modica iniziano i playoff nazionali, cosa si può consigliare?

“Sia il Modica con Ferrara, sia il Gela con Cacciola, hanno due allenatori che non hanno bisogno dei miei consigli. Sono colleghi preparati ed esperti. L’unica cosa che posso dire è che a fare la differenza sarà la condizione fisica e mentale, poi l’esperienza farà il resto”.

Capitolo futuro…

“Ho un contratto con il Vittoria che intendo rispettare a patto di un progetto ambizioso e vincente. Voglio essere un plus per gli altri, ma anche gli altri devono esserlo per me o posso tranquillamente togliere il disturbo. Questa è una piazza ambita, con tanta cultura calcistica, una società di persone perbene e una tifoseria eccezionale. Quando hanno chiamato ho accettato subito, mi è sempre piaciuto mettermi in discussione. La Serie D? L’ho sempre guadagnata sul campo…”.