Modrić lascia il Real Madrid a fine stagione: “Sarò sempre un madridista” / UFFICIALE

Luka Modrić, a fine stagione dirà addio al Real Madrid. Dopo Carlo Ancelotti, anche il centrocampista croato lascerà i Blancos. Dopo 13 anni con la maglia dei Galacticos, Modrić ha deciso di chiudere il suo leggendario ciclo al Bernabéu. È stato lo stesso giocatore ad annunciare la propria scelta attraverso una lettera pubblicata sui suoi canali social.

“Cari madridisti: è arrivato il momento. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine. Contro la Real Sociedad giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu. Sono arrivato nel 2012 con l’illusione di vestire la maglia della migliore squadra del mondo e con l’ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una delle epoche di maggior successo del miglior club della storia. Voglio ringraziare di cuore il club, in particolare il presidente Florentino Pérez, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo.

In questi anni ho vissuto momenti incredibili, rimonte che sembravano impossibili, finali, festeggiamenti e notti magiche al Bernabéu. Abbiamo vinto tutto e sono stato molto felice. Molto, molto felice. Ma al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l’affetto di tutti i madridisti. Non so davvero come spiegare il legame speciale che ho con voi e quanto mi sono sentito e mi sento tuttora sostenuto, rispettato e amato. Non dimenticherò mai ogni ovazione e tutti i gesti di affetto che avete dimostrato nei miei confronti.

Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di orgoglio, di gratitudine e di ricordi indelebili. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un madridista. Ci vedremo ancora. Il Real Madrid sarà sempre la mia casa. Per il resto della mia vita”.





Il palmarès di Luka Modrić a Madrid è semplicemente spaventoso: cinque Supercoppe di Spagna, quattro campionati spagnoli, due Coppe del Re, sei UEFA Champions League, cinque Supercoppe UEFA e cinque Coppe del Mondo per club. A questi si aggiunge una Coppa Intercontinentale e, soprattutto, il Pallone d’Oro vinto nel 2018. Con la maglia del Real ha collezionato 393 presenze, segnato 30 gol e fornito un numero importante di assist, lasciando un’impronta indelebile nella storia del club.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SBARCANO IN FORMA E POI SI PERDONO

PALERMO, LA TERZA PUNTATA DEL PAGELLONE