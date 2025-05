Trapani, Antonini polemizza e rilancia: “Multa dell’Agenzia delle Entrate? Accordo entro luglio”

Valerio Antonini parla della situazione che stanno vivendo i suoi due club, il Trapani Calcio e il Trapani Sharks (Basket) a seguito del deferimento della Figc e dei punti di penalizzazione subiti dagli stessi ma che saranno validi nelle prossime stagioni.

“Sono costretto ad intervenire visto la notizia PRIVA di fondamento secondo cui ci sarebbe una multa milionaria a latere della contestazione della ADE di Trapani”, scrive l’imprenditore, che afferma come tutto il problema rientrerà verso metà luglio, inveendo poi contro gli organi di stampa che hanno diffuso la notizia. “Si occupassero di parlare della TRUFFA che io e Massimo Cellino abbiamo subito“, ha chiuso Antonini.

I due club sportivi avevano risposto alle penalizzazioni con un comunicato congiunto: “La società Trapani Shark Srl, così come la Fc Trapani 1905, denuncia la medesima truffa subita da una presunta associazione a delinquere composta da diversi “professionisti”, che sono stati identificati attraverso un esposto alle autorita giudiziarie competenti, ed i cui nomi saranno resi noti quanto prima.





Tali soggetti, infatti, hanno falsificato documentazioni, prodotto crediti inesistenti, al solo fine di rubare denaro alle due società ( nell’ordine di 200 mila euro ); Il Gruppo a capo di tale organizzazione è lo stesso Gruppo Alfieri, di cui lamenta la medesima operatività il Dottor Massimo Cellino, Presidente del Brescia Calcio.

Considerando che al momento sono stati ugualmente applicati 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione alle due società dalle rispettive Federazioni, la Trapani Shark Srl sta preparando con i suoi legali la difesa , per dimostrare la totale estraneità da tentativi illeciti e per dimostrare altresì il danno subito che gia di per sé è notevolmente afflittivo, con il tentativo di vedere eliminata tale penalizzazione. Ogni speculazione sul tema, da parte di organi d’informazione già noti per le loro capacità diffamatorie, viste nel recente passato, sarà trattato con la massima durezza dai legali delle rispettive società”.

