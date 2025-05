Brescia e Trapani deferite dalla Procura FIGC, in arrivo la penalizzazione / UFFICIALE

Era nell’aria da diverse ore, ma ora è arrivata l’ufficialità: Brescia e Trapani sono state deferite dal Procuratore Federale, in seguito alle segnalazioni della Co.Vi.So.C, per il mancato rispetto delle scadenze fiscali.

Le due società non hanno versato le ritenute Irpef e i contributi INPS relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 – con data ultima il 17 febbraio per provvedere – , oltre a non aver rispettato la scadenza del 16 aprile per i versamenti di febbraio 2025.

A seguito di queste inadempienze, entrambe le squadre riceveranno due penalizzazioni. La prima sarà applicata al campionato appena concluso per la mancata scadenza del 17 febbraio: per il Trapani cambierà poco ai fini della classifica, ma per il Brescia la situazione si complica dato che le rondinelle sarebbero retrocesse in Serie C. La seconda penalizzazione, inerente alla scadenza di aprile, verrà invece scontata nella prossima stagione.





Il comunicato della FIGC

l Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Brescia (Serie B) e Trapani (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Nel dettaglio tutti i deferiti.

BRESCIA CALCIO S.p.A.

Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, rispettivamente presidente e consigliere delegato della società Brescia Calcio S.p.A., sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria.

F.C. TRAPANI 1905 s.r.l.

Valerio Antonini e Vito Giacalone, rispettivamente amministratore unico e procuratore della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria.

