Stadio “Barbera”, l’assessore Anello: “Convenzione entro l’estate, siamo ottimisti”

Alessandro Anello, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, è intervenuto nella trasmissione “Agorà” su TRM, affrontando il tema della convenzione per lo stadio “Renzo Barbera”. Durante l’intervista, Anello ha espresso fiducia sull’evoluzione della vicenda, dichiarandosi ottimista riguardo all’arrivo di novità positive entro l’estate. L’esponente della Giunta guidata dal sindaco Lagalla ha lasciato intendere che si sta lavorando per arrivare a una soluzione concreta in tempi brevi.

“Siamo ottimisti – afferma – . Avevamo cercato di portare la convenzione in aula a metà marzo. Il meccanismo non si è inceppato: stiamo cercando di smussare tutti quegli angoli che vanno smussati per poter arrivare in aula con una convezione condivisa da tutti. È questo l’obiettivo vero che abbiamo, da perseguire entro l’estate“.

“Non ci sono problemi sulla durata o sul progetto di fattibilità. Sono certo che il percorso che stiamo cercando di portare avanti insieme al Palermo potrà vedere la luce in estate, così ci mettiamo nelle migliori condizioni per l’inizio della prossima stagione”, continua Anello.





Anello spiega cosa sta succedendo: “I pareri tecnici della ragioneria e quelli della segreteria generale sono in fase di stesura. Non c’è nessun conclave o riunioni varie. Si sta svolgimento un approfondimento della convenzione e di eventuali modifiche per arrivare in aula con un documento condiviso. Sono dell’avviso che ci stiamo lavorando, gli uffici stanno lavorando alacremente”.

“Una cosa tengo a precisare: non possiamo, nell’attesa che si arrivi alla convenzione, non prendere in esame gli interventi all’ordine del giorno. Ci sono delle prescrizioni della Lega da adempiere entro breve tempo per giocare la prossima stagione al “Barbera”. Dobbiamo intervenire rapidamente“, dice.

Anello approfondisce il tema dell’agibilità dello stadio: “Per assolvere le prescrizioni della Lega, noi come amministrazione comunale stiamo affrontando questo capitolo. Stiamo cercando di capire come intervenire entro i tempi per dare l’opportunità al Palermo di poter iniziare la stagione al “Barbera”.

