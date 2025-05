Nicola: “Il mio futuro? Ci incontreremo con la società e valuteremo”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida che potrebbe consegnare al Napoli il quarto scudetto della sua storia, affrontando anche il tema del suo futuro. Il tecnico – accostato di recente anche al Palermo per il dopo Dionisi – ha preferito però tenere il focus sulla gara imminente, annunciando che comunque ci saranno degli incontri con i dirigenti.

“Sono arrivato con l’idea di costruire qualcosa, ma non è il momento di parlarne. Ora voglio restare concentrato su Napoli-Cagliari. Con la società ci incontreremo e, a mente fredda, valuteremo ogni aspetto”, ha dichiarato Nicola.

Parole che fanno intuire la volontà di avviare presto un confronto con il club. L’allenatore è legato al Cagliari da un contratto fino a giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, il suo futuro in Sardegna non è scontato. Esperto di salvezze e con una promozione dalla B alla A all’attivo, Nicola resta un profilo molto apprezzato anche da altre piazze.





