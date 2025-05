Serie B, proteste contro Bonacina: Polito squalificato e multato

Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti relativi alle semifinali d’andata dei playoff, vinte rispettivamente da Spezia e Juve Stabia contro Catanzaro e Cremonese. È proprio nella sfida del “Ceravolo” che si registra una pesante sanzione per il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito.

Polito è stato squalificato fino al 14 luglio 2025 e multato con 10.000 euro per aver rivolto critiche polemiche e irrispettose all’operato arbitrale, accompagnate da un atteggiamento considerato minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara. Inoltre, avrebbe rivolto un’espressione inappropriata al quarto ufficiale, pretendendo con insistenza la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale alla fine del primo tempo.

Una reazione che conferma il malcontento del Catanzaro per la direzione arbitrale, affidata a Kevin Bonacina, già al centro di polemiche in stagione per episodi controversi nei confronti del Palermo. Tra questi, un fallo da ultimo uomo non sanzionato nella gara contro il Pisa e un gol annullato a Pohjanpalo contro il Bari, episodi che ancora oggi suscitano forti perplessità.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SBARCANO IN FORMA E POI SI PERDONO

PALERMO, LA TERZA PUNTATA DEL PAGELLONE