Serie A, Napoli e Inter all’ultima curva: e se fosse spareggio? Tutte le combinazioni e come funziona

Il campionato di Serie A 2024/25 si avvicina a un finale incandescente e senza precedenti: Napoli e Inter si contendono lo Scudetto all’ultima giornata, con un possibile spareggio pronto a scrivere la storia. La distanza in classifica è minima, i calcoli sono delicati e il regolamento della Lega Serie A è chiaro: in caso di arrivo a pari punti, si andrà a una gara secca per decidere il campione d’Italia.

In questo approfondimento scopriamo tutte le combinazioni possibili, cosa prevede il regolamento e dove si giocherebbe l’eventuale spareggio tra Napoli e Inter.

⚖️ La classifica prima dell’ultima giornata

Napoli : 79 punti

Inter: 78 punti

Un solo punto separa le due big, che venerdì 23 maggio alle 20.45 scenderanno in campo per l’atto finale della stagione.





Napoli – Cagliari si gioca allo Stadio Maradona

Como – Inter si disputa allo Stadio Sinigaglia

Entrambe le avversarie sono già salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Tutto dipenderà dai risultati sul campo.

🔍 Tutte le combinazioni per lo Scudetto

✅ Il Napoli è Campione d’Italia se:

Vince contro il Cagliari

Pareggia e l’Inter non vince

Perde e l’Inter perde

✅ L’Inter vince lo Scudetto se:

Vince e il Napoli pareggia o perde

🤝 Scatta lo spareggio Scudetto se:

Il Napoli perde contro il Cagliari

L’Inter pareggia a Como

Solo in questo scenario entrambe chiuderebbero il campionato a 79 punti. A quel punto, il regolamento introdotto nel 2022/23 parla chiaro: spareggio in gara unica, senza tempi supplementari e con rigori diretti in caso di parità al 90’.

🗓️ Quando si giocherebbe lo spareggio Scudetto Napoli – Inter?

Il match decisivo sarebbe lunedì 26 maggio alle ore 20.45, inizialmente previsto allo Stadio San Siro di Milano, sede designata grazie alla miglior differenza reti dell’Inter.

Ma attenzione: il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha dichiarato pubblicamente che l’ipotesi Roma è sempre più concreta.

“Oggi lo spareggio si giocherebbe a Milano. Roma è un’ipotesi solo se dovesse arrivare un provvedimento del Viminale che vieta la trasferta ai tifosi napoletani. Se alle 23 di venerdì sera ci sarà parità in classifica, lo spareggio sarà lunedì alle 20.45”

(Ezio Simonelli, Lega Serie A)

Tuttavia, motivi di ordine pubblico potrebbero spostare la finale scudetto allo Stadio Olimpico di Roma. L’ultima parola spetterà al Ministero dell’Interno.

📜 Come funziona lo spareggio Scudetto: regolamento e precedenti

Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti al primo posto, si giochi uno spareggio in gara secca, con le seguenti caratteristiche:

Nessun tempo supplementare

Calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti

Sede scelta in base alla differenza reti o scontri diretti

Possibile campo neutro per motivi di sicurezza

🏟️ Precedenti nella storia della Serie A

Un solo spareggio Scudetto ufficiale è stato disputato nella storia:

Stagione 1963/64 : Bologna e Inter a pari punti

Spareggio giocato a Roma, il 7 giugno 1964

Vittoria del Bologna per 2-0

Quella fu la prima e unica volta. Dopo decenni, la Serie A potrebbe regalare nuovamente un epilogo simile.

⚽ Il contesto: Napoli favorito, ma l’Inter sogna la rimonta

Il Napoli parte con il favore dei pronostici, forte del punto di vantaggio e del match in casa. Il Cagliari è salvo e l’ambiente sarà infuocato. Dall’altra parte, l’Inter deve vincere, ma ha anche la finale di Champions League contro il PSG il 31 maggio: la testa dei nerazzurri potrebbe già essere proiettata a Istanbul.

🧮 Calendario e scenari della 38ª giornata

Match Data Orario Sede Napoli – Cagliari 23 maggio 2025 20.45 Stadio Maradona Como – Inter 23 maggio 2025 20.45 Stadio Sinigaglia