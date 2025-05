Lucchesi riparte dalla Serie C, è il nuovo direttore generale del Guidonia

Fabrizio Lucchesi torna in pista: sarà il nuovo direttore generale del Guidonia Montecelio. Il club, neopromosso in Serie C dopo l’ottima stagione in D, ha ufficializzato la nomina del dirigente che vanta un curriculum tra le fila di club come il Palermo (stagione 2019-20, segnata dalla mancata iscrizione al campionato di Serie B e il conseguente fallimento).

Reduce da una brevissima parentesi al Taranto, durata solo da agosto a ottobre 2024, Lucchesi ha avuto in precedenza un’esperienza al Monterosi Tuscia, dove è rimasto dal 2021 al 2023. Dopo l’avventura con i rosa, sono queste le uniche due tappe più recenti della sua carriera.

“Con questo nuovo incarico spero di portare un po’ della mia esperienza. Con la proprietà c’è un rapporto solido, basato anche sul confronto. Stiamo già lavorando sul futuro, perché questa è una piazza che merita di consolidarsi nel calcio professionistico”, ha dichiarato Lucchesi nel suo primo intervento da nuovo direttore generale.





IL COMUNICATO DEL CLUB

Guidonia Montecelio 1937 Fc, Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale. Conferme per ds Donninelli, mister Ginestra e Di Gennaro e staff.

Con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la stagione sportiva 2025/2026, la prima storica in Serie C per la città, il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale del club.

Dirigente sportivo di lungo corso, Fabrizio Lucchesi è stato direttore generale quando ha portato l’Empoli nella massima serie, nella Roma dello Scudetto del 2001, nella rinascita della Fiorentina, nel Pescara, nel Pisa, nel Palermo e tante altre.

