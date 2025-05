Serie A, Napoli e Inter si giocano lo Scudetto: tutte le combinazioni per l’ultima giornata

La Serie A 2024/25 si prepara a vivere un finale di stagione mozzafiato. Con soli 90 minuti al termine del campionato, il titolo è ancora in bilico tra Napoli e Inter, distanziate da un solo punto in classifica. Tutto si deciderà venerdì 23 maggio alle ore 20.45, in una serata da dentro o fuori. Ma quali sono tutte le combinazioni per lo Scudetto? Vediamole nel dettaglio.

Classifica Serie A prima dell’ultima giornata

Napoli : 79 punti

Inter: 78 punti

Le due squadre affronteranno nell’ultima giornata avversari già matematicamente salvi e privi di obiettivi:

Napoli – Cagliari (Stadio Maradona)

Como – Inter (Stadio Sinigaglia)

Entrambe le partite sono state anticipate a venerdì 23 maggio, per garantire la contemporaneità e lasciare spazio a un eventuale spareggio Scudetto.





Chi vince lo Scudetto: tutte le combinazioni possibili

✅ Il Napoli vince lo Scudetto se:

Vince contro il Cagliari → chiude a 82 punti, irraggiungibile.

Pareggia e l’Inter pareggia o perde → resta davanti di 1 punto.

Perde e l’Inter perde → resta a 79, l’Inter non la supera.

❌ Il Napoli va allo spareggio se:

Perde contro il Cagliari e l’Inter pareggia → entrambe a 79 punti.

❌ Il Napoli perde lo Scudetto se:

Perde o pareggia, e l’Inter vince → Inter a 81, Napoli a 79/80.

✅ L’Inter vince lo Scudetto se:

Vince a Como e il Napoli pareggia o perde → sorpasso a 81 punti.

❌ L’Inter accede allo spareggio se:

Pareggia e il Napoli perde → entrambe a 79 punti.

❌ L’Inter perde lo Scudetto se:

Non vince e il Napoli ottiene almeno un punto → Napoli davanti.

🏆 Spareggio Scudetto: come funziona e quando si gioca

Se Napoli e Inter dovessero chiudere la stagione a pari punti, la Serie A 2024/25 sarà decisa da uno spareggio Scudetto in gara secca, come previsto dal nuovo regolamento introdotto nel 2022.

📌 Dettagli dello spareggio:

Data : Lunedì 26 maggio 2025

Formula : Gara secca, niente supplementari . In caso di parità dopo 90 minuti, si va direttamente ai rigori .

Sede: In linea teorica, dovrebbe essere a San Siro, vista la miglior differenza reti dell’Inter. Tuttavia, per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere scelto un campo neutro, con lo Stadio Olimpico di Roma come opzione privilegiata.

🔎 Focus sugli avversari: Cagliari e Como senza pressioni

Sia il Cagliari di Ranieri sia il Como sono già salvi e non hanno obiettivi di classifica. Questo scenario teoricamente favorisce le due big, ma proprio l’assenza di pressioni può trasformare ogni pronostico in un’incognita.

Inoltre, l’Inter ha in programma la finale di Champions League contro il PSG, fissata per il 31 maggio, e potrebbe essere condizionata psicologicamente da quell’impegno imminente.

⏰ Calendario Serie A – Ultima giornata Scudetto

Partita Data Orario Sede Napoli – Cagliari 23 maggio 2025 20.45 Stadio Maradona Como – Inter 23 maggio 2025 20.45 Stadio Sinigaglia