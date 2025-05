Napoli, Conte: “Vogliamo regalare qualcosa di storico ai nostri tifosi”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, match decisivo per i partenopei: in caso di vittoria, arriverebbe il quarto scudetto della propria storia.

“Si prova sicuramente tanta voglia di scendere in campo e di giocare questa partita. Veniamo da una stagione molto stressante e chiaramente questa potrebbe essere l’ultima gara che per me chiude un anno in una nuova piazza, in un ambiente nuovo dove sentiamo la responsabilità di regalare ai tifosi napoletani qualcosa di bello e storico – ha ammesso – . La mia esperienza mi ha sempre detto che i campionati li vincono le squadre che hanno dimostrato e meritato di più. Si parla di 38 partite”.

Poi aggiunge sulle polemiche arbitrali: “C’è qualcosa da migliorare nella comunicazione tra Var e arbitri. Gli arbitri italiani sono i più bravi e posso dirlo perché ho allenato anche in Inghilterra. Sul Var c’è da lavorare tanto. Serve più chiarezza, invece non è sempre chiaro quando può o quando non può intervenire”.





