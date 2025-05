Sampdoria, Manfredi: “La società era a un passo dal fallimento. Sulla retrocessione…”

Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, e tra i tanti temi affrontati, il presidente si è soffermato sulla stagione negativa dei blucerchiati, culminata con la prima storica retrocessione in Serie C, e ha ricordato i momenti difficili in cui la società è stata a un passo dalla bancarotta.

“La Sampdoria era ufficialmente un passo dal fallimento. Siamo entrati noi: prima dell’omologa sono stati investiti diversi milioni. Ed è stato fatto prima di trovare un accordo con i creditori, cosa che invece altre cordate non volevano fare perché volevano portare la Sampdoria al fallimento. Noi abbiamo scelto di farlo per salvaguardare in primis i nostri tifosi, che sono il vero patrimonio di questo club”.

Poi in merito alla retrocessione si è espresso così: “Ho preso una settimana di tempo per riflettere su quanto è accaduto. Perché nonostante la stagione avesse già preso una piega negativa, abbiamo subìto un duro colpo al quale non eravamo preparati. La Sampdoria non può mai essere preparata a questo tipo di situazioni. Ho voluto pianificare insieme alla mia squadra di lavoro una strategia seria per il futuro”.





