Milan nono e fuori dalle Coppe, i tifosi contestano: “Liberateci da questa agonia”

I tifosi del Milan contestano a “Casa Milan”, sede del club rossonero: l’iniziativa è stata organizzata dagli ultras ma sono stati invitati a partecipare tutti i tifosi. La contestazione prevede il ritrovo difronte la sede del club a partire dalle ore 17 per poi dirigersi verso lo stadio dove si terrà l’ultima di campionato contro il Monza.

Per il Milan è stata una delle peggiori stagioni degli ultimi anni: i rossoneri si ritrovano alla penultima giornata al nono posto e hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Il cammino europeo è stato più che deludente con l’eliminazione per mano del Feyenoord, a niente sembra servita la vittoria in Supercoppa Italiana, ritenuta dai supporters troppo poco per salvare la stagione.

Come riporta tuttomercatoweb.com, sono diversi gli striscioni affissi a Casa Milan. Uno recita: “Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia“, un altro ancora invece dice: “Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando é fallimento sicuro”.