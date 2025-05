Audace Cerignola – Pescara, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Tensione alle stelle per le semifinali di andata dei playoff di Serie C: domenica 25 maggio 2025, allo stadio Monterisi, andrà in scena Audace Cerignola – Pescara (fischio d’inizio ore 20.00). Un match carico di aspettative per entrambe le squadre, pronte a inseguire il sogno Serie B.

🗓️ Data, orario e dove vedere Audace Cerignola – Pescara

📌 Partita: Audace Cerignola vs Pescara

📆 Data: domenica 25 maggio 2025





🕗 Orario d’inizio: 20.00

🏟️ Stadio: Domenico Monterisi (Cerignola)

📡 Diretta TV:

Sky Sport (canale 256)

Rete8 (in chiaro, solo per Abruzzo e Molise)

💻 Streaming Live:

NOW

Sky Go (per abbonati)

🎙️ Ampio prepartita su Rete8 a partire dalle ore 19:00.

📊 Il cammino verso la Final Four: Cerignola vs Pescara

L’Audace Cerignola arriva a questa semifinale carica di entusiasmo. Dopo aver pareggiato 2 – 2 contro l’Atalanta Under 23 nel ritorno dei quarti, ha strappato il pass grazie al miglior posizionamento in classifica (testa di serie). Un risultato che alimenta i sogni di un’intera città.

Il Pescara, invece, ha avuto la meglio sulla Vis Pesaro, superando agevolmente il doppio confronto con un gioco solido e concreto, orchestrato dalla guida esperta di Silvio Baldini. Gli abruzzesi puntano dritti alla finale, determinati a scrivere una nuova pagina gloriosa.

⚔️ Cerignola – Pescara: andata e ritorno, cosa succede in caso di parità?

Il match del Monterisi sarà solo l’inizio. La gara di ritorno è in programma mercoledì 28 maggio 2025 allo stadio Adriatico di Pescara. In caso di parità assoluta nel doppio confronto, si disputeranno i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

🧐 Dove vedere Cerignola – Pescara gratis in chiaro?

Se ti trovi in Abruzzo o Molise, puoi vedere gratis e in chiaro la partita su Rete8, senza bisogno di abbonamenti. Basta sintonizzarti e goderti lo spettacolo, con commenti, analisi e un prepartita approfondito dalle ore 19.00.