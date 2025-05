Vicenza – Ternana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Tutto pronto per uno dei match più attesi della stagione: Vicenza – Ternana, semifinale di andata dei playoff di Serie C 2025, andrà in scena domenica 25 maggio allo stadio Romeo Menti, con calcio d’inizio alle ore 20.00. La sfida promette spettacolo, tensione e grande agonismo: in palio c’è un posto per la finalissima che assegna la promozione in Serie B.

🗓️ Vicenza – Ternana: data, orario, canale tv e diretta streaming

📌 Partita: Vicenza vs Ternana

📆 Data: domenica 25 maggio 2025





🕗 Orario: 20.00

🏟️ Stadio: Romeo Menti (Vicenza)

📺 Canale TV:

Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre – in chiaro)

Sky Sport 255

💻 Streaming Live:

NOW

Sky Go

Rai Play (gratuito e accessibile con registrazione)

🎙️ Il prepartita inizierà circa mezz’ora prima del fischio d’inizio, con approfondimenti, interviste e ultime dai campi.

🔥 Vicenza e Ternana: il cammino verso la Final Four

Entrambe arrivate seconde nei rispettivi gironi – Vicenza nel Girone A, Ternana nel Girone B – le due squadre si giocano ora la Final Four dei playoff di Serie C. I veneti hanno superato con autorità il Crotone nei quarti, mentre gli umbri hanno avuto la meglio, non senza fatica, su una combattiva Giana Erminio. Il Vicenza cercherà di sfruttare il calore del Menti per partire col piede giusto. La Ternana, squadra esperta, proverà a colpire in trasferta e mettere pressione ai biancorossi in vista del ritorno.

🔁 Ritorno e regolamento: cosa succede in caso di parità?

Il match di ritorno è in programma mercoledì 28 maggio allo stadio Libero Liberati di Terni. In caso di parità assoluta nel doppio confronto (tra andata e ritorno), si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore per determinare chi andrà in finale.

📺 Dove vedere Vicenza – Ternana gratis in chiaro

Se non hai un abbonamento a Sky, potrai comunque seguire la partita in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Inoltre, il match sarà disponibile in streaming gratuito su Rai Play, accessibile tramite app o sito web anche da smartphone, tablet o smart TV. Una copertura ampia e gratuita per tutti gli appassionati del grande calcio di Lega Pro.