Calcio a 5, Athletic Club Palermo: due promozioni in Serie B e un’annata storica

E’ stata una annata storica per le formazioni dell’ Athletic Club Palermo che nella stessa stagione sportiva hanno centrato una doppia e meritata promozione nel futsal nazionale di SERIE B.

Per quel che concerne sia la squadra maschile di coach Alfonso Miosi che la compagine femminile di coach Salvo Lo Piccolo, due successi programmati dalla Societa’ nerorosa del Presidente Gaetano Conte, del Co-Presidente Michele Lo Valvo e grazie all’ ottimo lavoro del Direttore Generale della Sezione Futsal l’ esperto Rosario Vadala’ insieme al Direttore Sportivo Fabrizio Noto, al Dirigente Davide Restivo, a Rossella Di Maggio e Rita Scrimenti e allo Staff Dirigenziale e Tecnico in toto.

Ricordiamo per il roster maschile di capitan Alessandro Giuliano vittoria del Campionato Regionale di SERIE C1 al termine di una rimonta grandiosa e meritata al Palermo C5 grazie alla marcia vincente di 16 risultati utili consecutivi di cui 15 vittorie dal 4 Dicembre 2024 fino al termine della regular season, una cavalcata strepitosa, monumentale, sontuosa.





Per la formazione femminile di capitan Giulia Corsetti, vittoria del Campionato Interprovinciale con 1 posto finale nel proprio Girone, successo nel Triangolare Regionale contro Woman Strumento Puntese e Atletico Campobello e poi trionfo nella FINALISSIMA regionale di SERIE C di Agira, 6-1 alla Me.Ta. Sport Ragusa. A questo successo si aggiunge altresi’ la vittoria della COPPA ITALIA REGIONALE a Viagrande il 5 Gennaio. sempre contro la Me.Ta. Sport Ragusa per 4-1.

Insomma una stagione sportiva che sicuramente rimarra’ negli annali della giovane societa’ sportiva palermitana che in appena una stagione nel futsal ha collezionato due grandi vittorie centrando l’ obiettivo della promozione nel futsal nazionale di SERIE B .