Siracusa – Ospitaletto in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Poule Scudetto Serie D

Tutto pronto allo stadio “De Simone” di Siracusa per una sfida ad alta tensione: Siracusa – Ospitaletto, valida per l’andata della semifinale della Poule Scudetto di Serie D, si disputerà domenica 25 maggio 2025 alle ore 16.00.

Un duello tra Sud e Nord, tra il dominio siciliano del Girone I e il percorso a ostacoli della capolista lombarda del Girone B. Ma come si può seguire la partita in diretta tv o streaming? Scopri tutti i dettagli su orario, canale, piattaforme e modalità di visione.

🗓️ Siracusa – Ospitaletto: data, orario e stadio

📌 Partita: Siracusa vs Ospitaletto





📆 Data: domenica 25 maggio 2025

🕓 Orario: ore 16.00

🏟️ Stadio: Nicola De Simone, Siracusa

🏆 Competizione: Semifinale andata – Poule Scudetto Serie D

📡 Diretta tv e streaming Siracusa – Ospitaletto: dove vederla

Nessuna emittente televisiva nazionale trasmetterà la partita in diretta. Tuttavia, i tifosi e gli appassionati potranno seguire il match in live streaming sulla piattaforma ufficiale SiracusaTV.

🎟️ Prezzo del ticket digitale: 7 euro

🔗 Link ufficiale per l’acquisto e visione: SiracusaTV

📲 La diretta è accessibile da:

Smartphone e tablet

PC e Mac

Smart TV con browser integrato

Console compatibili (PlayStation, Xbox)

Chromecast o Fire Stick

Collegamento via HDMI per trasmettere dal dispositivo alla TV

🔎 Siracusa vs Ospitaletto: due capoliste a confronto

⚪🔵 Il cammino del Siracusa

La formazione siciliana ha dominato in lungo e in largo il Girone I di Serie D. Dopo aver superato la Scafatese, i ragazzi di mister Turati non hanno più lasciato la vetta, confermandosi una delle squadre più solide dell’intero panorama dilettantistico nazionale. Ora puntano a chiudere la stagione nel migliore dei modi: con lo Scudetto della Serie D.

🟠🔵 L’impresa dell’Ospitaletto

Stagione molto più combattuta per l’Ospitaletto, che si è guadagnato la promozione nel Girone B in un finale di campionato incandescente. A cinque giornate dalla fine, ben cinque squadre erano racchiuse in soli cinque punti. Alla fine, sono stati i lombardi a spuntarla. Ora si presentano alla semifinale come miglior seconda tra i gironi eliminatori, decisi a dare filo da torcere ai favoriti siciliani.

🏁 Come vedere Siracusa – Ospitaletto su Smart TV

Per chi desidera godersi il match sullo schermo di casa, ecco tutte le opzioni disponibili:

✅ Browser web integrato sulla Smart TV

✅ App compatibili con SiracusaTV (se disponibili)

✅ Trasmissione da smartphone/tablet con Chromecast o Fire Stick

✅ Cavo HDMI dal computer o tablet alla TV

✅ Console da gaming con browser integrato (PlayStation, Xbox)