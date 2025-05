Regolamento Spezia – Catanzaro: cosa succede in caso di pareggio, chi passa, come funziona, combinazioni / Playoff Serie B

La corsa alla Serie A è arrivata al momento decisivo. Domenica sera si disputa il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B tra Spezia e Catanzaro: in palio c’è l’accesso all’ultimo atto che assegnerà la promozione nel massimo campionato italiano.

Dopo il 2-0 firmato dallo Spezia all’andata in trasferta, la situazione è chiara: i liguri sono a un passo dalla finale, mentre il Catanzaro ha bisogno di una vera e propria impresa per ribaltare il pronostico. Ma cosa dice il regolamento playoff di Serie B in caso di parità complessiva? Si giocano supplementari o si va direttamente ai rigori? Oppure vale il miglior piazzamento in classifica?

Scopriamo insieme tutte le combinazioni possibili e come funziona l’accesso alla finale.





🧾 Spezia – Catanzaro: situazione dopo l’andata

📍 Risultato andata: Catanzaro 0-2 Spezia

Lo Spezia ha colpito duro sul campo dei calabresi, ipotecando mezza qualificazione. Il match di ritorno si giocherà mercoledì alle ore 19.30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, dove agli uomini di D’Angelo basterà non perdere con tre gol di scarto per staccare il pass per la finalissima.

⚙️ Cosa succede in caso di parità complessiva? Il regolamento Playoff Serie B

Niente supplementari, niente rigori: il regolamento della Serie B 2025 stabilisce che nelle semifinali dei playoff in caso di parità dopo i 180 minuti complessivi (andata + ritorno), a passare il turno è la squadra con il miglior piazzamento nella regular season.

📈 In questo caso:

Spezia ha chiuso la stagione al 3° posto .

Catanzaro si è piazzato 6°.

👉 Dunque, in caso di parità nel punteggio totale, passa lo Spezia.

🧮 Tutte le combinazioni possibili: chi va in finale?

Ecco un quadro completo con le combinazioni utili per accedere alla finale:

Risultato ritorno Totale andata+ritorno Chi passa Spezia vince o pareggia In vantaggio o in parità ✅ Spezia Catanzaro vince di 1 gol (es. 1-2) Totale 2-3 ✅ Spezia Catanzaro vince di 2 gol (es. 0-2, 1-3, 2-4) Totale in parità ✅ Spezia (per miglior piazzamento) Catanzaro vince di 3+ gol (es. 0-3, 1-4, 2-5) Totale favorevole al Catanzaro ✅ Catanzaro

🧠 Catanzaro in finale se…

📌 Per ribaltare lo 0-2 dell’andata e qualificarsi alla finale, il Catanzaro deve vincere con almeno tre gol di scarto, ad esempio:

0-3

1-4

2-5 …e così via.

Qualsiasi altra combinazione — anche una vittoria con due gol di margine — qualificherebbe lo Spezia, grazie al suo miglior piazzamento in classifica.

🏁 Obiettivo Serie A: finale all’orizzonte

La vincente tra Spezia e Catanzaro affronterà una tra Cremonese e Juve Stabia nella finale dei playoff di Serie B, in programma il 29 maggio e l’1 giugno. Due partite che assegneranno l’ultimo pass per la promozione nella massima serie italiana.