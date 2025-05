Palermo, occhio alle liste: in due diventano “grandi” e passano in quella “Over”

Il Palermo deve considerare il cambio di lista, visto che alcuni dei suoi elementi finiranno direttamente nella sezione “Over”.

Si tratta nello specifico di due calciatori: Ranocchia e Pierozzi, che cambieranno il loro status poiché nati entro il 30 dicembre 2001. Lo riporta il Giornale di Sicilia mentre spiega che così sono già 17 (su un massimo di 18) gli elementi over.

“Il numero 10 ha pagato l’arretramento in mediana e nonostante gli otto assist a referto (solo in quattro hanno fatto meglio in Serie B) la qualità delle sue prestazioni è notevolmente peggiorata, a causa soprattutto delle lacune difensive, facendogli perdere il posto da titolar”.





“L’ex Fiorentina è stato frenato dagli infortuni nella prima parte della stagione e ha trovato stabilità nell’undici iniziale solo nella seconda, da esterno a tutta fascia, senza però imporsi come uno dei migliori della categoria”, si legge.