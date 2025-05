Regolamento Cremonese – Juve Stabia: cosa succede in caso di pareggio, chi passa, come funziona, combinazioni / Playoff Serie B

La corsa alla Serie A entra nel vivo. Domenica si gioca il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B tra Cremonese e Juve Stabia: un duello da dentro o fuori che può cambiare la storia di entrambe le squadre. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei campani, allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona sarà battaglia vera.

Ecco tutte le combinazioni possibili, spiegate in modo chiaro e aggiornato secondo il regolamento ufficiale dei playoff di Serie B.

📊 Situazione attuale: il risultato dell’andata

La Juve Stabia ha vinto 2-1 il primo round, giocato in casa. Questo significa che:





I grigiorossi dovranno vincere il ritorno per accedere alla finale.

Un pareggio o una sconfitta li estrometterebbe dalla corsa alla Serie A.

Tuttavia, il regolamento offre una chance importante alla Cremonese, forte del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare (4° posto contro il 5° delle Vespe).

⚙️ Regolamento Playoff Serie B: cosa succede in caso di pareggio complessivo

Niente supplementari né rigori: il regolamento dei playoff di Serie B è chiaro. In semifinale, in caso di parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, passa la squadra meglio classificata in campionato.

Quindi, se la Cremonese dovesse:

🥅 Vincere 1-0 , 2-1, 3-2 (e così via): passa alla finale , grazie al miglior piazzamento.

⚖️ Vincere con un solo gol di scarto , anche replicando il punteggio dell’andata (2-1), passa comunque .

🤝 Pareggiare o perdere: eliminata, passa la Juve Stabia.

Nessuna possibilità, quindi, di tempi supplementari o rigori in questa fase.

🧮 Tutte le combinazioni: chi va in finale

Ecco uno schema chiaro con tutte le possibili combinazioni e l’esito finale:

Risultato ritorno Punteggio complessivo Chi passa Cremonese 1-0 2-2 ✅ Cremonese Cremonese 2-1 3-3 ✅ Cremonese Cremonese 3-2 4-4 ✅ Cremonese Pareggio (es. 1-1) 3-2 per Juve Stabia ❌ Juve Stabia Juve Stabia vince Avanti nel totale ❌ Juve Stabia

📍 Perché la Cremonese ha il vantaggio in caso di parità?

Il quarto posto ottenuto dai lombardi nella classifica finale della regular season garantisce loro il diritto di passare il turno in caso di pareggio complessivo. La Juve Stabia, arrivata quinta, è quindi obbligata a difendere e mantenere il vantaggio dell’andata.

🏁 Verso la finale: data, avversaria e obiettivo Serie A

Chi passerà il turno tra Cremonese e Juve Stabia affronterà in finale una tra Spezia e Catanzaro, nell’ultimo atto che vale la promozione in Serie A. Le date della finale sono già fissate: 29 maggio e 1 giugno.