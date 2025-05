Cremonese – Juve Stabia 0 – 0 / LIVE | Barbieri vicino al gol

9′ p.t. – Barbieri vicino al vantaggio: il difensore grigiorosso riceve da Castagnetti e prova la conclusione dai 30 metri. Palla che sfiora il palo alla destra di Thiam.

6′ p.t. – Calcio d’angolo per la Juve Stabia che la retroguardia grigiorossa allontana senza correre rischi.

5′ p.t. – È già chiaro il copione del match: la Cremonese fa la partita e gestisce il possesso palla, la Juve Stabia attende e prova a rendersi pericolosa in contropiede.





2′ p.t. – Vazquez raccoglie un pallone al limite dell’area e prova la conclusione verso la porta: il tiro finisce alto sopra la traversa.

17.18 – INIZIA LA PARTITA. La Cremonese attacca da destra verso sinistra.

17.17 – Minuto di raccoglimento per ricordare Nino Benvenuti, famoso pugile italiano scomparso di recente.

17.15 – Le squadre effettuano l’ingresso in campo: Cremonese in maglia grigiorossa con pantaloncini rossi. Juve Stabia in maglia gialloblù con pantaloncini gialli.

Cremonese e Juve Stabia si riaffrontano a distanza di quattro giorni dopo la sorprendente vittoria delle ‘vespe’ per 2 – 1 nella gara d’andata delle semifinali playoff. Ribaltare il risultato é la missione degli uomini di Stroppa, che potranno contare su uno “Zini” praticamente soldout. I gialloblù possono sfruttare i due risultati su tre per continuare a coltivare il sogno della Serie A: in palio c’è la finale. A partire dalle ore 17.15, la diretta testuale su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)

CREMONESE (3-5-2): 1 Fulignati; 55 Folino, 5 Ravanelli, 23 Ceccherini; 4 Barbieri, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 7 Azzi; 11 Johnsen, 20 Vazquez.

A disposizione: 12 Drago, 30 Tännander, 6 Pickel, 8 Valoti, 9 De Luca, 14 Gelli, 25 Triacca, 37 Majer, 42 Moretti, 90 Bonazzoli, 98 Zanimacchia, 99 Nasti.

Allenatore: Stroppa.

JUVE STABIA (3-4-1-2): 20 Thiam; 24 Varnier, 45 Peda, 6 Bellich; 15 Floriani, 98 Mosti, 10 Pierobon, 28 Andreoni; 18 Sgarbi; 9 Adorante, 27 Candellone.

A disposizione: 1 Matosevic, 16 Signorini, 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 14 Meli, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 7 Dubickas, 11 Piscolo, 17 Morachioli.

Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Manganiello.

AA1: Dei Giudici.

AA2: Yoshikawa.

IV UFFICIALE: Dionisi.

VAR: Pairetto.

AVAR: Zufferli.