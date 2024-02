Ursino: “Palermo? Acquisti importanti, ma Parma e Cremonese vanno dirette in A”

“La B è un campionato bellissimo. Ma Parma e Cremonese andranno in A direttamente“. Lo dice Giuseppe Ursino, ex ds del Crotone intervistato da Tuttomercatoweb.

Il dirigente apprezza il mercato dei rosa ma non punta su di loro per la vittoria finale. “Il Palermo ha fatto acquisti importanti come Ranocchia e Diakité. E pure il Como con il colpo Strefezza”.

“Mi è piaciuto molto il mercato della Cremonese. Ha fatto acquisti intelligenti come Falletti e Johnsen e poi Marrone che con Stroppa ha sempre fatto bene”.