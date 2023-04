MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il capitano del Venezia, Marco Modolo, è intervenuto sui canali ufficiali del club per presentare la sfida contro il Palermo della prossima giornata. Modolo parla di una squadra che scenderà in campo con un atteggiamento aggressivo.

“Siamo arrabbiati per aver perso una partita che poteva e doveva avere un risultato diverso – dice il capitano -. A Reggio Calabria non abbiamo saputo leggere al meglio le fasi del match, ma abbiamo analizzato questa sconfitta e sono convinto che siamo pronti per sabato, appuntamento per noi decisivo. Il futuro prossimo è nelle nostre mani, e se metteremo in scena una prestazione simile a quella contro il Como, con il fondamentale sostegno dei tifosi, riusciremo ad arrivare al traguardo”.

“Negli ultimi mesi abbiamo tutti remato nella stessa direzione e con lo stesso spirito, e sarà questo, secondo me, a salvarci”. La sfida contro Palermo “sarà importantissima – dice -. Con una valenza particolare per il Venezia, i rosanero arriveranno desiderosi di vincere a tutti i costi, dovremo puntare a colpirli nel momento migliore”.

“Il campionato quest’anno è ad un livello superiore rispetto alle altre stagioni di Serie B che ho vissuto con il Venezia. Possiamo essere forti quanto vogliamo, ma senza la rabbia e la voglia di vincere non si può raggiungere il nostro obiettivo, che abbiamo capito essere quello della salvezza. Nel girone di ritorno ho visto una squadra più unita e consapevole, che ha davvero compreso che il ‘noi’ viene prima della soddisfazione individuale, e il mister è stato bravissimo a far passare questo messaggio”, conclude.

