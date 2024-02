Ventura: “Non vedo grandi differenze fra Palermo, Venezia, Como e Cremonese”

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, è stato intervistato per il Corriere del Veneto e ha parlato della lotta per il secondo posto in Serie B.

“Al di là dei punti di vantaggio, il Parma ha mostrato di avere qualcosa in più di tutte sotto ogni punto di vista – afferma – . Le altre quattro in lotta sono più o meno tutte sullo stesso livello. Non vedo grandi differenze fra Palermo, Venezia, Como e Cremonese. Hanno tutte società forti, mi dispiace dei problemi del Venezia perché mi pareva un gruppo molto solido. Ma se ci sono alcune difficoltà bisogna per forza tenerne conto, perché sono un elemento nella corsa al secondo posto”.

E sul titolo di capocannoniere della Serie B, dice: “Per quanto visto finora se la giocano Pohjanpalo e Coda, che mi paiono quelli più continui e che i gol li hanno sempre fatti. Pohjanpalo mi piace, è dominante, spesso si trova nella posizione giusta e ha una squadra che gioca per lui, nel senso che lo mette nelle condizioni di segnare. Ha compagni di reparto molto attenti e capaci, meriterebbe di fare il salto in Serie A”.

