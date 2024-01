24 milioni per Provedel: volo diretto verso la Premier | Occasione irrinunciabile

Tra le tante occasioni di mercato per le inglesi c’è certamente Ivan Provedel, l’estremo difensore dell’undici laziale. Il portiere è stato più volte accostato a varie squadre, ma ora la questione sembra molto chiara.

Il calcio inglese da anni vive una crescita esponenziale in termini di risultati e di fatturato. Alla base di tutto ci sono molte concause che hanno portato ad una situazione di certo invidiabile per i tifosi d’oltremanica.

I proprietari dei club inglesi hanno sempre maggiori disponibilità economiche e non si lasciano perdere l’occasione di reinvestire in infrastrutture e giocatori per aumentare il tasso qualitativo delle proprie rose.

Come ben sappiamo, però, il calcio è tutt’altro che una scienza esatta. Creare l’undici perfetto sulla carta non significa immediatamente ottenere grandi risultati sul campo. Per questo motivo alcune scelte vanno corrette in corso d’opera.

Certo, alcune realtà possono permettersi errori in maniera molto più tranquilla rispetto ad altre. Ora, però, gli occhi sono puntati tutti sul portiere che attualmente difende i pali della squadra allenata da Maurizio Sarri.

I portieri italiani fanno gola

Alcuni ruoli sono più complicati da coprire rispetto ad altri. Essere un portiere di livello significa avere doti mentali e interpersonali che assumono una straordinaria rilevanza rispetto alle capacità fisiche e atletiche. In Italia, poi, abbiamo sempre vissuto una grande tradizione per quanto riguarda questo ruolo.

Sono tanti i portieri italiani che nel corso del tempo hanno raggiunto risultati incredibili. Basti pensare a Buffon, che è universalmente riconosciuto come uno degli estremi difensori più forti e vincenti di sempre. Ci sono molti esempi di portieri italiani che ricoprono il loro ruolo alla perfezione. In Premier un esempio è quello di Vicario, che al Tottenham sta performando alla grande.

Ivan Provedel in Premier: ecco chi lo vuole

Nelle ultime ore sembra che siano due i club in particolare che vorrebbero mettere le mani sul portiere della Lazio. Da una parte c’è il Manchester United, che vorrebbe sostituire al più presto André Onana, e dall’altro c’è il Newcastle.

L’opportunità sembra ghiotta principalmente per due motivi. Il primo è che Provedel sta dimostrando di essere continuo e capace di mantenere livelli prestazionali elevati; il secondo riguarda il prezzo. Il costo del suo cartellino dovrebbe infatti aggirarsi intorno ai 20-30 milioni: cifra abbordabilissima per i due club.