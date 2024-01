Palermo, da Caso a Zerbin: è incrocio di mercato col Frosinone

Il primo colpo di mercato del Palermo potrebbe essere collegato alle operazioni del Frosinone. Fra gli obiettivi del direttore sportivo Leandro Rinaudo c’è un esterno d’attacco, che è, allo stesso tempo, una delle richieste di Di Francesco alla sua società.

Il Palermo ha sondato i profili di Giuseppe Caso e Alessio Zerbin: entrambi stanno trovando pochissimo spazio in Serie A e potrebbero scegliere altre piazze per giocare di più.

Il Palermo, però, deve attendere il Frosinone. La società gialloblù, prima di lasciar partire Caso, che l’anno scorso è stato fra i migliori di tutta la Serie B, vorrebbe trovare un forte sostituito e fra gli obiettivi c’è proprio Zerbin del Napoli.

Se il Frosinone dovesse concludere la trattativa con i partenopei, quindi, per Caso ci sarebbe ancora meno spazio e questo potrebbe spingere il giocatore a chiedere la cessione, magari in direzione Palermo. Se, invece, Zerbin non dovesse andare al Frosinone, potrebbero insistere i rosanero per portarlo in Sicilia.

