Bari vicino al primo colpo di mercato: in arrivo Lulic dal Frosinone

Il Bari è vicino al primo acquisto invernale. Si tratta di Karlo Lulic, centrocampista del Frosinone, dove non sta trovando spazio in Serie A; su di lui c’era anche il Sudtirol, ma il diesse del Bari Polito ha accelerato ed è molto vicino l’accordo.

Lulic, in Serie B, ha fatto molto bene col Frosinone: sia nella prima stagione, in cui ha giocato 26 partite (con 2 gol e 3 assist), che nella scorsa, in cui è stato fondamentale nella squadra di Grosso.

Lulic è stato titolare in mezzo al campo fino a quando non si è dovuto fermare, in febbraio, per la rottura del legamento crociato (da cui si è ripreso qualche mese fa). Prima di allora aveva giocato 20 partite, con 3 assist.