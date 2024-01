Calciomercato Serie B, Tutino piace alla Sampdoria

Gennaro Tutino piace alla Sampdoria: il club blucerchiato è alla ricerca di un attaccante che soddisfi le richieste di Andrea Pirlo e che segni diversi gol per riportare il club almeno in zona playoff.

Tutino è un profilo uscito fuori in quanto attaccante esperto che conosce bene la Serie B: il Cosenza, proprio per questo motivo non ha intenzione di farlo partire.

Inoltre Tutino è di proprietà del Parma: un’eventuale trattativa verrebbe coinvolti i tre club, con la Sampdoria che dovrebbe parlare del cartellino con il Parma e il Cosenza che dovrebbe dare il via libera.