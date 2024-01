Venezia, Antonelli: “Miglioriamo quanto fatto l’anno scorso”

Parla Filippo Antonelli. Il direttore sportivo del Venezia ha rilasciato un’intervista per Trivenetogoal.it nella quale parla dell’ottima stagione della sua squadra.

“La rosa è composta da giovani di valore – afferma -, in primis perché è questa la linea che vuole seguire la proprietà. A Mister Vanoli piace lavorare con i ragazzi, facendoli crescere, abbiamo cercato di creare quel giusto mix in squadra per permettere al Venezia di avere una sua identità.

Siamo una delle squadre più giovani del campionato e vogliamo portare avanti questo progetto lavorando sempre in sinergia. “Vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, migliorando quanto fatto l’anno scorso”.