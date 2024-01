Calciomercato e scontri diretti, un gennaio di ‘fuoco’ per il Palermo

Sarà un mese di gennaio ‘infuocato’ per il Palermo. I rosanero sono infatti attesi da tre scontri diretti che aprono il nuovo anno: la prima gara è in programma il 13 a Cittadella, poi si torna al “Barbera” per la sfida col Modena e il mini-ciclo si chiude a Catanzaro il 26.

In virtù del calendario asimmetrico, scelto in Serie A nella stagione 2021/22 mentre in Serie B per la prima volta nel campionato in corso, le avversarie del Palermo non seguiranno lo stesso ordine del girone di andata. Tuttavia gli scontri stabiliti dal calendario devono seguire alcune regole fondamentali, come ad esempio quella che una partita d’andata non potrà avere il proprio match di ritorno prima che siano stati disputati almeno altri sei incontri.

Il Palermo esordirà quindi nel girone di ritorno contro il Cittadella poiché le due compagini si sono scontrate alla 13a giornata di campionato e la prossima è la 20a giornata. Il cammino della squadra di Eugenio Corini passerà per tre impegni particolarmente impegnativi nel mese di gennaio: le avversarie (tranne il Modena) non rievocano ricordi piacevoli ai tifosi.

Il 13 gennaio i rosanero faranno visita al Cittadella. All’andata, il 12 novembre scorso, il Palermo fu clamorosamente beffato al “Barbera” dal gol al 97′ di Pandolfi, una sconfitta davvero difficile da digerire anche se arrivata dopo una brutta prestazione.

Il 20 gennaio sarà invece la volta del Modena, una partita che rievoca invece pensieri molto più piacevoli: era il 7 ottobre e il Palermo uscì trionfante dal “Braglia” grazie allo splendido gol di Henderson (primo e unico gol in campionato dello scozzese sino a ora) e alla rete nel finale di Mancuso. Fu la terza vittoria di fila per i rosa, una giornata da ricordare.

Il 26 gennaio, invece, i rosanero saranno ospiti del Catanzaro, a caccia di un’ulteriore ‘vendetta’ dal momento che i calabresi trionfarono al “Barbera” lo scorso primo dicembre. I giallorossi si presentarono in grande spolvero e segnarono due gol in 49 minuti, prima con Iemmello e poi con Biasci. Il Palermo riuscì a riaprire il match solo nel finale con un bel colpo di testa di Stulac.

Non sarà un mese per nulla semplice quello che attende il Palermo, trattandosi di scontri diretti per mantenere il posto nei playoff: Cittadella, Modena e Catanzaro occupano rispettivamente quarto, ottavo e settimo posto in graduatoria. Saranno anche partite complicate dagli sviluppi di calciomercato, che rimane aperto per tutto il mese.

Il Palermo, infatti, vuole rinforzare l’organico con due/tre calciatori e sta studiando diverse soluzioni anche in uscita. Giocare col calciomercato aperto è sempre complicato per tutte le squadre, soprattutto per quelle particolarmente interessate da voci, indiscrezioni e movimenti.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LE PAGELLE DELL’ANDATA / 3 – ATTACCO

PALERMO, IL VALORE DI MERCATO DEI ROSA?

CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE