Palermo, il valore di mercato dei rosa? “Volano” Gomes e Lund, calano gli esterni

Dopo il girone di andata, il valore di mercato di tanti giocatori del Palermo è cambiato. Sette di loro lo hanno aumentato, mentre quello di altri dieci è diminuito. È vero che i valori di mercato dipendono anche da fattori esterni, ma per molti rosanero ha influito la prima parte di stagione che, soprattutto per gli esterni d’attacco, non è stata all’altezza delle aspettative.

Come detto, però, i valori riportati dal portale Transfermarkt, sono solo indicativi e condizionati anche da aspetti come l’età dei giocatori. Non bisogna stupirsi, quindi, vedendo calare il prezzo di rosanero che stanno facendo bene, come Brunori, autore di 7 gol e 2 assist finora. Il valore del bomber, comunque, era ed è rimasto molto alto (il quinto in Serie B), calando solo del 4%.

Un crollo, e in questo caso legato a prestazioni sottotono, si registra invece per Insigne e Di Francesco. I due esterni hanno perso rispettivamente il 28% e il 22% del loro valore, dato un inizio difficile per entrambi (anche a causa di infortuni), con un bottino complessivo di 5 gol e 4 assist in 19 partite. Insieme a loro c’è anche il ‘crollo’ di un altro neoacquisto, Henderson, che dopo un’ottimo partenza si è perso: il suo valore è calato del 28%.

A parte lo scozzese, però, a centrocampo c’è stata una crescita generale e anche molto importante. Su tutti quelle di Gomes (78%) e Vasic (87%), il cui valore di mercato, in realtà, sta crescendo esponenzialmente da mesi e non fa riferimento solo alle prestazioni del girone di andata (che non sono state eccezionali). Ma ci sono anche quelle di Segre e Stulac, che stanno facendo la differenza anche in zona gol.

Infine, in difesa (compresi i portieri), sono soltanto due le situazioni in cui si registrano particolari cambiamenti. La prima, positiva, è quella di Lund, che soprattutto all’inizio ha fatto molto bene e per questo ha aumentato il suo valore del 67%. La seconda è quella di Nedelcearu, che ha da poco ritrovato il posto da titolare per l’infortunio di Lucioni ma prima non aveva messo praticamente piede in campo: sta di fatto che, così, il suo prezzo è diminuito di quasi un terzo.

I VALORI DI MERCATO

Pigliacelli: 1,1 milioni –> 1,1 milioni (=)

Desplanches: 1,3 milioni –> 1,3 milioni (=)

Karunic: 150mila –> 150mila (=)

Ceccaroni: 1,6 milioni –> 1,6 milioni (=)

Nedelcearu: 1,5 milioni –> 1,1 milioni (-)

Graves: 800mila –> 800mila (=)

Lucioni: 600mila –> 400mila (-)

Marconi: 300mila –> 300mila (=)

Lund: 1,5 milioni –> 2,5 milioni (+)

Aurelio: 500mila –> 700mila (+)

Mateju: 900mila –> 1,1 milioni (+)

Buttaro: 750mila –> 750mila (=)

Gomes: 1,4 milioni –> 2,5 milioni (+)

Stulac: 1 milione –> 1,2 milioni (+)

Segre: 1,7 milioni –> 1,9 milioni (+)

Henderson: 2,5 milioni –> 1,8 milioni (-)

Coulibaly: 1,3 milioni –> 1,3 milioni (=)

Vasic: 800mila –> 1,5 milioni (+)

Di Francesco: 1,8 milioni –> 1,4 milioni (-)

Insigne: 1,8 milioni –> 1,3 milioni (-)

Mancuso: 1,6 milioni –> 1,3 milioni (-)

Soleri: 400mila –> 350mila (-)

Valente: 450mila –> 400mila (-)

Di Mariano: 1,4 milioni –> 1,2 milioni (-)

Brunori: 4,7 milioni –> 4,5 milioni (-)

Fonte dati: Transfermarkt

