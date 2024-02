A Napoli non era considerato, ora è superlativo | De Laurentiis è arrabbiatissimo: decisione irreversibile

Il presidente degli azzurri è un fiume in piena. Questa volta l’errore è imperdonabile: si corre subito ai ripari.

La squadra partenopea non sta sicuramente attraversando il periodo migliore in assoluto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, da pochi giorni ha esonerato Walter Mazzarri per dare l’opportunità a Francesco Calzona di sedere sulla panchina azzurra.

Quest’ultimo non è nuovo in Campania. Infatti, lo ricordiamo nello staff di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti alcuni anni fa. Attualmente, ricopre anche il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, Nazionale con cui affronterà i prossimi Europei.

Il presidente del Napoli, però, ha evidenziato un certo senso di rivincita rispetto ad un inizio di stagione assolutamente fallimentare. A gennaio ha portato a casa ben quattro nuovi acquisti. L’obiettivo era quello di dare all’ormai ex tecnico Mazzarri la possibilità di giocarsi tutte le carte per raggiungere un posto utile per la prossima Champions League.

Al momento, però, poter ambire al quarto posto sembra veramente una missione difficile. Attualmente, Bologna e Atalanta si stanno contendendo il posto utile per raggiungere la tanto ambita competizione nel prossimo anno.

L’arrivo di Calzona

Al fine di migliorare lo score, quindi, Francesco Calzona ritorna a Napoli con il suo modulo preferito, il 4-3-3, per riportare gli azzurri là dove meritano. Non è un mistero che il suo contratto sia fino a giugno, ma c’è chi inizia a pensare che se i risultati dovessero andare nel verso giusto, potrebbero aprirsi per lui anche le porte per un futuro partenopeo.

L’obiettivo principale del presidente Aurelio De Laurentiis ad oggi è quello di concludere questo campionato nella maniera più dignitosa possibile. I tifosi si aspettano tanto soprattutto dopo l’ultima annata in cui gli azzurri hanno trionfato con lo Scudetto grazie alla coppia Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Gaetano, la nuova stella del Cagliari

Tra i grandi rammarichi che possono essere stati palesati dal presidente potrebbe esserci anche quello di una cessione avvenuta negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Non stiamo parlando non di Elif Elmas, ceduto già agli inizi dell’anno alla Lipsia in Germania, ma di Gianluca Gaetano al Cagliari.

Quest’ultimo, infatti, si è già reso protagonista di alcuni gol e giocate importanti proprio nella formazione sarda allenata da Claudio Ranieri. Ormai, infatti, è il punto di riferimento del centrocampo dei rossoblù. L’obiettivo è quello di regalare la salvezza alla sua nuova tifoseria.