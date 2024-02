‘In Italia non ci giocherò mai più’ | Amarezza totale per Berardi: il campione stronca tutto

La decisione è stata presa e sembra irreversibile. Il top player non torna indietro e lascia per sempre il bel Paese: futuro estero per lui.

Tra i grandi attaccanti del nostro campionato italiano, è giusto parlare di Domenico Berardi. Quest’ultimo, centravanti storico ormai del Sassuolo, è stato assente per diverse giornate in campionato a seguito di un infortunio.

Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, non vede l’ora di riaverlo tra i convocabili, poiché la vivacità dei suoi attaccanti sembra essere notevolmente attenuata proprio a causa dell’assenza di Mimmo.

In tutti questi anni, sono state veramente tante le squadre che hanno mostrato più volte un certo interesse nei confronti di Berardi. Fra queste, sarebbe il caso di menzionare anche la Juventus che, in tempi non sospetti, avrebbe sondato il calciatore.

Tuttavia, sembra che Berardi sia proiettato a continuare e chissà, a chiudere la sua carriera proprio al Sassuolo. Ormai è un vero e proprio punto di riferimento non solo per l’allenatore, ma anche per la società e i tifosi, che credono molto in lui e sono sicuri che farà benissimo anche quando rientrerà da questo infortunio.

Punto di riferimento per tutti

I suoi goal e le sue giocate importanti, infatti, lo hanno sempre elevato tra i migliori, non solo della Serie A. Infatti, da diversi anni, è diventato un punto imprescindibile della Nazionale italiana. Infatti sia Roberto Mancini che Luciano Spalletti lo hanno sempre preso in considerazione.

La sua grande capacità di sterminare le difese avversarie, le punizioni perfette e i rigori impeccabili, lo elevano tra i migliori del suo settore. Non sembra aver voglia di cambiare aria. Se lui non pare intenzionato a lasciare Sassuolo e l’Italia, vi è una sua vecchia conoscenza che è del parere inverso.

Matias Viña rinasce in Brasile

Infatti, fino a qualche mese fa, con Domenico Berardi al Sassuolo, vi giocava anche il difensore Matias Viña. L’ex terzino della Roma e dei neroverdi, è approdato al Flamengo in Brasile per ritrovare nuovi stimoli.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, in conferenza stampa ha così commentato la sua nuova avventura, facendo una menzione al passato recente: “Giocavo in Europa, ma c’è una cosa molto importante, sono venuto qui per vincere, mi piace vincere, competere. Nella squadra in cui mi trovavo non c’era modo di vincere. In Inghilterra ho avuto più libertà di andare in avanti ma in Italia ho imparato molto anche tatticamente.”