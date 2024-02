Un nuovo Cannavaro per Spalletti | La convocazione è assicurata: numeri da paura per il nuovo talento

Il commissario tecnico della Nazionale italiana può tirare un sospiro di sollievo. Per gli Europei è pronto un vero campione per la difesa.

Anche se in questo periodo sembra che Luciano Spalletti sia in un momento di pausa riflessione, in realtà sta lavorando duramente per monitorare tutti i giocatori che potrà convocare per i prossimi Europei.

La competizione, che si terrà in Germania dal prossimo mese di giugno, vede proprio gli azzurri campioni in carica dover lottare per mostrare alle squadre avversarie di avere qualità e voglia di rivincita.

La mancata partecipazione alle ultime due edizioni dei Mondiali mette in condizione i giocatori e i tifosi di provarle tutte per provare il bis con la competizione europea. Alla sua prima, Spalletti si ritrova quindi a cercare di dover eguagliare quanto fatto dal suo predecessore Roberto Mancini.

L’ex allenatore del Napoli, però, ha già dimostrato nelle due partite utili per ottenere il passaggio alle fasi a gironi di avere il carattere giusto e il carisma per far tirare fuori il meglio dai calciatori convocati.

I punti fermi dell’Italia

Fra i tanti, chi è riuscito ad esprimersi al meglio è stato Federico Chiesa che, proprio con l’allenatore di Certaldo, ha giocato nel suo ruolo più congeniale mettendosi in mostra con goal e assist importanti.

I fedelissimi del Napoli, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, sembrano quasi sicuri di essere tra i convocati per i prossimi Europei. Con loro, Spalletti ha un rapporto straordinario fatto di stima, di affetto e di grande sinergia.

Scalvini pronto per Spalletti

Ovviamente, però, ci sono ancora slot da riempire ed è per questo che il tecnico sta valutando diversi profili. Al fine di avere una difesa stabile e senza grossi problemi, sembrerebbe proprio che tra i prossimi baluardi della retroguardia italiana ci sia un giocatore che sembra avere tutte le carte in regola per essere il nuovo Fabio Cannavaro. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, attualmente all’Atalanta, anche se non è da escludere che la prossima estate possa partire dinanzi a un’offerta importante presentata alla Dea.

Il fortissimo centrale, infatti, nonostante sia giovanissimo, sembra essere pronto per grandi palcoscenici. A tuttosport ha voluto parlare proprio della Nazionale: “È sempre una grande emozione vestire la maglia della Nazionale. Quando abbiamo vinto l’Europeo io ero a casa che esultavo e giocavo con la Under 19. La convocazione comunque passa da quello che riuscirò a fare con la maglia della Dea.”