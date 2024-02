Italiano, non te ne va bene una | Perde in malo modo il suo campione: stagione finita

Il tecnico della Fiorentina non trova pace. Questa volta il top player deve salutare tutti: situazione complicatissima.

Tra gli allenatori italiani più in gamba di quest’ultimo periodo, sarebbe il caso di parlare del tecnico che in questi ultimi anni sta portando in alto la Fiorentina: Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, nonostante sia giunto in Serie A da poco tempo, sta dimostrando a tutti di avere le caratteristiche giuste per poter essere un allenatore da big.

Con i viola, infatti, in questi due anni sta portando avanti un vero e proprio lavoro importante basato sui risultati in campo attraverso delle prestazioni veramente molto importanti. Nonostante un inizio di campionato assai promettente, in questo momento la Fiorentina si ritrovava in un periodo di stallo.

La squadra, infatti, che sembrava essere una delle pretendenti al quarto posto in classifica, ha leggermente rallentato e in questo periodo si ritrova soprattutto a fare i conti con delle assenze ma anche prestazioni inaspettate.

Infatti, il presidente Rocco Commisso durante l’ultima sessione di calciomercato ha regalato un grande colpo al suo tecnico e ai tifosi. Stiamo parlando del gallo Andrea Belotti proveniente dalla Roma.

Obiettivo Europa

Quest’ultimo, infatti, è riuscito a dare al reparto offensivo viola quello di cui aveva bisogno negli ultimi tempi. Ciò dimostra come la società lavori meticolosamente su quelli che devono essere gli obiettivi principali per consolidare sempre di più il discorso Europa.

Proprio il contratto di Italiano sembrerebbe essere vincolato all’eventuale piazzamento della squadra al termine del campionato in una delle posizioni utili per partecipare ad una delle tre coppe europee anche nel prossimo anno.

Kouamè e il problema della malaria

Al fine di ottenere ciò, l’allenatore ha bisogno che tutti i giocatori presenti in rosa diano il massimo per portare a casa il risultato sperato. Ad oggi, però, il tecnico deve fare i conti con un’infermeria che si trova ad accogliere un calciatore proveniente dalla Coppa d’Africa. Stiamo parlando di Christian Kouamè che, attraverso alcuni accertamenti, si è scoperto aver contratto la malaria e quindi è difficile ipotizzare che possa calcare ben presto i campi da gioco.

La notizia è stata diffusa dalla società toscana, così come riportato da tuttomercatoweb.com. Ciò era successo in tempi non sospetti anche al nuovo acquisto del Napoli Hamed Traoré quando vestiva ancora la maglia del Bournemouth in Premier League. I tempi del suo recupero non sono ancora noti ma, sicuramente a breve, arriveranno notizie più certe della sua salute.