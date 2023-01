MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Andrea Accardi si presenta ai tifosi del Piacenza: ospite alla trasmissione Telelibertà il picciotto palermitano ha risposto ad alcune domande sul suo trasferimento dal Palermo al club biancorosso.

“La mia scelta si è confermata ottima – afferma Accardi – , non ho avuto alcun problema di inserimento perché ho trovato un gruppo che mi ha fatto sentire a casa, ne avevo bisogno. Perchè il Piacenza? È stata la società che mi ha fatto sentire più importante”.

Il Piacenza è penultimo in classifica nel girone A di Serie C, ma ha vinto le ultime tre partite: “Questa è la strada giusta per centrare un obiettivo nel quale crediamo fermamente, non abbiamo ancora fatto niente”.

Sull’arresto di Matteo Messina Denaro: “Si tratta di un successo in particolare per la mia Sicilia che lotta da sempre contro questa macchia rappresentata da Cosa Nostra”.

