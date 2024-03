Acerbi, insulti razzisti a Juan Jesus: ora entra in gioco la Procura Federale

Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche dopo l’ultima giornata del campionato, ma sugli insulti razziali del difensore dell’Inter Acerbi nei confronti di Juan Jesus del Napoli ha richiesto un “supplemento di indagine“.

La palla passa quindi alla Procura Federale che dovrà far luce sui fatti: nello specifico, l’ex Lazio ha dichiarato di non aver mai pronunciato alcuna offesa razzista. Giuseppe Chiné fisserà in giornata gli appuntamenti per ascoltare entrambe le parti. Nel mentre, verranno raccolte prove e potrebbero essere chiamati testimoni.