Morutan, l’agente: “Era un obiettivo del Palermo. Vedremo in futuro”

“Era un obiettivo di mercato del Palermo e di altre società”. Con queste parole riportate in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, Polo Dattola di Twenty Sports e agente di mercato, conferma la trattativa e l’interessamento dei rosa in inverno per Morutan.

“C’era il gradimento – spiega Dattola -, ma il Galatasaray ha deciso di lasciarlo in Turchia e mandarlo in un altro club turco. E soddisfatto di giocare lì, poi in futuro vedremo”.