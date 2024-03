Repubblica – “Palermo in crisi. La difesa horror aspetta Lucioni”

“I numeri sono disastrosi: dal 2-2 rocambolesco di Cremona in poi, in cinque partite, il Palermo ha subito 12 gol, che con le imbarcate tra novembre e dicembre hanno portato i rosanero alla sesta peggior difesa del campionato”.

Lo scrive Tullio Filippone nell’edizione odierna di Repubblica. Il giornalista analizza la retroguardia horror di Corini e spiega l’importanza del recupero di Fabio Lucioni, fermato per tre mesi da un guaio muscolare.

Sul quotidiano si parla dei possibili tempi di guarigione dell’ex Frosinone, che il “Genio” vorrebbe recuperare totalmente per la sfida col Pisa di Pasquetta. Ma la prima occasione per rivedere Lucioni in campo potrebbe arrivare prima, cioè in occasione dell’amichevole col Lommel.