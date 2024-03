Palermo, Ceccaroni entra in diffida: sono sei i rosa ‘a rischio’

Pietro Ceccaroni entra in diffida. Il difensore del Palermo è stato ammonito durante la gara col Venezia e per lui si è trattato del quarto cartellino giallo in campionato. Il Giudice Sportivo ha quindi ufficializzato la diffida.

Ceccaroni, alla prossima ammonizione, sarà squalificato. Ora sono sei i giocatori del Palermo diffidati: Nedelcearu, Ceccaroni, Segre, Di Mariano, Lucioni e Coulibaly. Situazione delicata soprattutto in difesa, considerato che tre centrali sono ‘a rischio’.

QUI IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

