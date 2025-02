Acireale, Mokulu è il bomber che ha matato la capolista Siracusa: “Tre punti pesanti”

Benjamin Mokulu, esperto attaccante belga classe 1989, è l’uomo copertina dell’ultima giornata del campionato di Serie D Girone I. Grazie a una doppietta, la quarta in stagione, ha permesso al suo Acireale di battere per 2 – 1 la capolista Siracusa che è costretta così alla quarta sconfitta stagionale. Per i granata un grande sospiro di sollievo in chiave salvezza.

“È la prima volta in carriera che segno quattro doppiette nella stessa stagione, spero di continuare a realizzarne. Eravamo reduci da un periodo difficile, quindi dedico questi gol alla società e all’allenatore”, ha detto Mokulu al termine della partita.

“Contro il Siracusa abbiamo giocato una partita da 10 su 10, siamo veramente soddisfatti – afferma – . Sì sono felice per i due gol, ma sono soprattutto contento perché sono serviti a ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza. Adesso dobbiamo continuare così, possiamo uscire dalle sabbie mobili della zona playout”.





Anche il tecnico dell’Acireale, Mauro Chianese, ha commentato con soddisfazione la vittoria: “Questa squadra ha dimostrato ancora una volta che può giocare con umiltà e dedizione, merita tantissimi complimenti. Non possiamo dire che abbiamo fatto la partita perfetta, però ci siamo andati vicini e ora dobbiamo mantenere i piedi per terra e la testa sulle spalle. La mia squadra se la può giocare con tutti, non per presunzione, ma siamo l’Acireale e non ci dobbiamo sentire inferiori a nessuno”.