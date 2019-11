Un ex Acireale per l’ACR Messina. Il club perloritano ha infatti annunciato l’ingresso nella dirigenza di Pasquale Leonardo con l’incarico di Collaboratore della Gestione Sportiva. Per lui si tratta della terza esperienza in giallorosso.

Il comunicato: “Nato a Reggio Calabria il 19 maggio 1970, Leonardo arriva in riva allo Stretto dopo la separazione con l’Acireale dello scorso 24 ottobre. Per lui si tratta del secondo ritorno in giallorosso, dopo essere già stato al Messina dal settembre 2010 al dicembre 2011 e tre annate fa, in Lega Pro, nel campionato 2016/2017. Nel mezzo quattro campionati proprio ad Acireale, di cui uno di Eccellenza e tre di Serie D.

In precedenza, il dirigente calabrese ha svolto attività di scouting con Gubbio e Arezzo, di cui è stato referente di mercato per Sicilia e Calabria tra il 2008 e il 2010. La società dà il benvenuto a Pasquale Leonardo e gli augura buon lavoro”.

