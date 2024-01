Albinoleffe – Vicenza in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

L’Albinoleffe, reduce dalla sconfitta sul campo del Lumezzane, affronta il Vicenza, che invece è tornato a vincere nell’ultimo turno contro l’Alessandria. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di oggi, sabato 6 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

ALBINOLEFFE – VICENZA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.