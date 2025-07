Altamura, Devis Mangia è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Devis Mangia è il nuovo allenatore dell’Altamura. Dopo un periodo di inattività seguito all’esperienza da commissario tecnico di Malta nel 2022, il tecnico torna in panchina e riparte dalla Serie C con una nuova sfida tutta italiana.

Mangia è ricordato anche per la sua avventura al Palermo nella stagione 2011. Il suo esordio fu esaltante con la vittoria per 4 – 3 contro l’Inter, ma il suo percorso si interruppe a dicembre dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta nel derby contro il Catania per 2 – 0. In quella stagione, il Palermo totalizzò 20 punti sotto la sua guida: 6 vittorie tutte in casa, due pareggi esterni e un dato storico negativo in trasferta — nessuna vittoria e nessun gol segnato in nove partite, con ben sette sconfitte.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La guida tecnica del sodalizio biancorosso per la stagione 2025/26 è stata affidata a 𝗗𝗲𝘃𝗶𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗶𝗮, 51enne originario di Cernusco sul Naviglio, che ha sposato il progetto del 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮 decidendo di ripartire dalla Serie C.

Mangia con il suo 4-4-2 ha conseguito una grande esperienza sia a livello nazionale che internazionale per aver guidato squadre di enorme valore come il Palermo in Serie A, oltre a Varese, Spezia, Bari e Ascoli; all’estero ha guidato la formazione del Craiova nel 2019 con la quale ha vinto la Coppa di Romania, e la Nazionale di Malta con il ruolo di Commissario Tecnico.

Su tutte spicca l’esperienza con la Nazionale italiana di Calcio Under 21 fra il 2012 ed il 2013 con 14 panchine ed una media punti fra le più alte in assoluto di 2.21, e portando gli azzurrini in finale contro la Spagna.

Da oggi Devis Mangia è ufficialmente il nuovo allenatore del Team Altamura, con un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗗𝗲𝘃𝗶𝘀.





