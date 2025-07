Monza, Nicolas Burdisso è il nuovo direttore sportivo / UFFICIALE

Nicolas Burdisso è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Monza. L’ex difensore di Inter e Roma torna a ricoprire un ruolo dirigenziale dopo le esperienze al Boca Juniors come direttore sportivo e alla Fiorentina dove ha lavorato come direttore tecnico. Ora per lui inizia una nuova avventura in Brianza, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva.

Il club lombardo, dopo il passaggio di proprietà in mani americane, ha avviato una profonda rivoluzione societaria. Il primo passo è stato proprio di cambiare a livello dirigenziale, partendo dalla figura del direttore sportivo. L’obiettivo del nuovo corso è chiaro: tornare subito in Serie A, con una struttura solida e una strategia chiara sul mercato.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“AC Monza comunica che Nicolas Burdisso ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo della Società e Francesco Vallone di Coordinatore dell’Area Tecnica. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolas e Francesco, un ringraziamento di cuore a Mauro Bianchessi e Sergio Floccari”.





