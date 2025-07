Palermo, da escludere il ritorno di Goldaniga: rinnoverà col Como

Edoardo Goldaniga resterà a Como. Il club lombardo, come riportato da Fabrizio Romano, ha offerto il rinnovo fino al 2027 al difensore dopo l’ottima stagione disputata, togliendo rifratto il calciatore dal calciomercato.

Da escludere quindi un suo arrivo a Palermo: i rosanero cercano un rinforzo in difesa e il nome di Goldaniga è stato accostato con la consapevolezza che nel caso in cui il Como avesse offerto il rinnovo l’ex rosa non avrebbe avuto dubbi.

La ricerca del Palermo non si ferma certamente qui: tra i possibili difensori nel taccuino di osti ci sono sicuramente Andrea Cistana e Federico Barba, quest’ultimo tra l’altro ha già giocato con Inzaghi al Benevento.





