Calciomercato Palermo, almeno un big per rinforzare la difesa: le trattative

Il Palermo è a caccia di difensori. Il direttore sportivo, Carlo Osti, sta valutando diversi profili per rafforzare il reparto arretrato, il più in difficoltà nella scorsa stagione, anche a causa di numerosi errori individuali. Le uniche certezze da cui ripartire sono Magnani e Ceccaroni, ma dal mercato dovranno arrivare almeno due nuovi innesti.

Inzaghi, nel delineare la sua idea di gioco, immagina una difesa a tre, anche se il ritiro sarà determinante per capire l’equilibrio e le dinamiche del gruppo. L’ipotesi di una retroguardia a quattro non è da escludere, ma la lista di nomi monitorati da Osti è pensata per un impianto tattico a tre. In particolare, serve un difensore mancino che possa fare da vice Ceccaroni, mentre sul centrodestra sono ancora in corso delle valutazioni.

Peda e Diakité sotto osservazione

Durante il ritiro in Valle d’Aosta, Inzaghi avrà modo di osservare da vicino due giocatori: Peda, reduce da mesi ottimi in prestito alla Juve Stabia, e Diakité, che nel finale dello scorso campionato ha ricoperto il ruolo di braccetto di destra, pur avendo giocato lungamente a tutta fascia.





Le valutazioni in ritiro saranno fondamentali per definire le mosse sul mercato: solo dopo aver osservato i giocatori a disposizione, la società passerà all’azione per chiudere le operazioni in entrata.

Obiettivi sul taccuino

Tra i profili seguiti c’è Andrea Cistana, svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Classe 1997, non sarebbe però in cima alle priorità anche a causa dei numerosi infortuni rimediati recentemente. Il fatto di aver vestito in carriera solo la maglia delle Rondinelle pone ulteriori dubbi. Negli ultimi tre anni ha collezionato appena 61 presenze, troppe poche per un giocatore che dovrebbe dare continuità e solidità al reparto.

Piace Edoardo Goldaniga, oggi al Como ma già protagonista in rosanero tra il 2015 e il 2017. Il suo contratto scade nel 2026, ma il club lombardo non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo. Se la situazione dovesse rimanere in stallo, il Palermo sarebbe pronto a inserirsi: il profilo dell’ex difensore rosanero, per esperienza e affidabilità, corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Osti.

Barba e le cessioni

Un’opzione per il centrosinistra è Federico Barba, classe 1993, mancino, reduce dalla risoluzione del contratto con il Sion, nella Super League svizzera. Barba ha già lavorato con Inzaghi ai tempi del Benevento, con cui ha centrato la promozione in Serie A, e ha vissuto un’esperienza simile a Como. Il suo profilo è considerato interessante per il ruolo e la familiarità con le idee del tecnico.

Le trattative per i rinforzi difensivi entreranno nel vivo più avanti, ma intanto Osti prosegue la valutazione dei candidati: non si può sbagliare, servono i profili giusti. Sul fronte uscite, due difensori sono destinati a partire: Nikolaou, arrivato la scorsa estate ma mai pienamente convincente, è seguito dal Bari e da alcuni club greci, tra cui l’AEK Atene. Anche Buttaro è in uscita: Carrarese e Pescara hanno già manifestato il proprio interesse.

