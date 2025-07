Catania, sfuma Inglese: l’attaccante firma con la Salernitana / UFFICIALE

Roberto Inglese è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. L’interesse del club granata circolava già da alcune ore e si è concretizzato oggi, 4 luglio. L’attaccante, il cui contratto con il Catania è scaduto di recente, è pronto a iniziare una nuova avventura in Campania con un obiettivo chiaro: riportare la Salernitana in Serie B.

Determinante per la buona riuscita dell’operazione è stato il ruolo di Daniele Faggiano. Il nuovo direttore sportivo dei granata conosce molto bene Inglese: fu lui a lanciarlo in Serie A, a portarlo a Catania nella scorsa stagione e ora a convincerlo a sposare il progetto salernitano. Un legame forte, che ha fatto la differenza.

Sfuma dunque l’ipotesi di un ritorno in rossoazzurro. Inglese ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva.





La nota della Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1991 Roberto Inglese. Il calciatore, libero da contratto dopo la fine della sua esperienza al Catania, ha firmato per il club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

La punta nativa di Lucera vanta un’esperienza importante in categorie superiori, anche in Serie A con le maglie di ChievoVerona (due stagioni consecutive in doppia cifra di gol) e Parma. Tra Serie B e C ha vestito le casacche di Pescara, Lumezzane, Carpi (storica promozione in A nel 2015) e Lecco. Nel corso della sua carriera, il nuovo attaccante granata ha assaporato anche la gioia della convocazione in Nazionale maggiore nel 2017.