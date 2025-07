Calciomercato Catania: Inglese può partire, Faggiano lo vuole alla Salernitana

Il futuro di Roberto Inglese resta ancora in bilico. Nonostante il direttore sportivo del Catania, Ivano Pastore, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza abbia manifestato la volontà di rinnovare il contratto dell’attaccante — mostrandosi fiducioso sull’esito positivo della trattativa — il ritorno dell’ex Parma in rossazzurro, dopo la scadenza, non è affatto scontato.

Sulle tracce di Inglese c’è infatti la Salernitana, decisa a riportarlo in Campania. Il club granata, retrocesso in Serie C dopo i playout persi contro la Sampdoria, punta a costruire fin da subito una squadra competitiva per tornare in Serie B, e vede nell’attaccante un profilo ideale.

Un ruolo chiave nella trattativa potrebbe giocarlo Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo della Salernitana, che conosce bene Inglese: fu lui a lanciarlo in Serie A e a riportarlo a Catania nella scorsa stagione. Gli etnei, però, non intendono mollare e continueranno a insistere per riportarlo alle pendici dell’Etna. La sfida è aperta, ma il pressing della Salernitana è concreto e le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro dell’attaccante.





LEGGI ANCHE

INZAGHI: “PALERMO, PRIMO IMPATTO BELLISSIMO”

BALDINI VERSO L’ITALIA U21